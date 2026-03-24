La 22ème saison de "Grey's Anatomy" diffusée sur TF1 à partir du 15 avril 2026

Mercredi 15 avril 2026 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo.

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les deux premiers seront diffusés mercredi 15 avril 2025 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x01 Ondes de choc

Après l'explosion catastrophique survenue à l'hôpital, le personnel du Grey-Sloan se démène pour sauver ses patients. Face à des décisions chirurgicales difficiles et un chaos émotionnel, les médecins se battent pour préserver la vie au cœur de la dévastation.

21:55 Épisode 22x02 Tout reconstruire, pas à pas

Tandis que le Grey-Sloan est en plein travaux de rénovation, les nouveaux internes en chirurgie vivent une première journée chaotique.

Pendant ce temps, Meredith passe du temps avec Amelia.