"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 29 mars 2026

Dimanche 29 mars 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison de la série "Mystères au paradis" dans laquelle l'inspecteur Goodman reprend du service pour résoudre les mystères de Shipton Abbott.

L'histoire en quelques lignes...

Après avoir quitté le paradis aux Caraïbes puis l'effervescence de la ville de Londres, l'inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha s'installent dans la petite ville de Shipton Abbott, dans le Devon, d'où est originaire Martha. Il va prendre le poste d'inspecteur de ce petit coin tranquille et Martha va pouvoir réaliser son rêve d'ouvrir un restaurant.

Mais derrière l'aspect paradisiaque de cette ville se cachent des mystères particulièrement complexes que seul l'esprit affûté de l'inspecteur Goodman, aidé par sa nouvelle équipe, peut résoudre.

Résumé des épisodes

Dimanche 29 mars 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les épisodes 5 & 6.

Épisode 5 • L'archer invisible



Niamh Kirby est retrouvée inconsciente par Rebecca Thompson en pleine nature, avec une flèche plantée dans l'épaule. Rebecca Thompson est certaine qu'il n'y avait personne dans les environs lorsqu'elle a entendu la victime crier.

Épisode 6 • Arnaques en tous genres

C’est le jour de la commission d’évaluation du poste de police. La veille, le musée de Shipton Abbott est cambriolé, et une statuette de grande valeur est volée sans que les alarmes ne soient déclenchées.