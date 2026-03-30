"S.W.A.T." saison 8, résumé des épisodes diffusés mercredi 1er avril 2026 sur TF1

Mercredi 1er avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T." qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes

Mercredi 1er avril 2026, TF1 diffusera les épisodes 19 & 20 de cette 8ème et ultime saison.

21:10 Épisode 8x19 Les évadés



Après une explosion dans une usine où travaillaient des détenus, six prisonniers s'échappent pendant l'incident. Hondo et son équipe sont envoyés sur place. Cependant, c'est la sous-directrice Bennett qui prend le contrôle de l'opération.

21:55 Épisode 8x20 Il faut sauver le Soldat Harrelson



Hondo et son père partent à la recherche d'Andre, qui a disparu de sa base d'entraînement des Marines. Au cours de leurs recherches, ils découvrent un trafic d'armes militaires au sein même de la base.

Pendant ce temps, Alfaro apprend que Collins a de nouveau frappé sa mère. De son côté, Hicks découvre que Molly entretient une relation avec Rocker.