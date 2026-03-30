"Apparences", résumé des derniers épisodes diffusés mercredi 1er avril 2026 sur France 2

Mercredi 1er avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes d'"Apparences", une mini-série inédite dont l'intrigue nous plonge dans le milieu de la chirurgie esthétique avec Hélène de Fougerolles et Léonie Simaga.

L'histoire en quelques lignes...

Bordeaux. Un chirurgien esthétique, le Dr Belmont, est retrouvé mort dans une effrayante mise en scène sur le parking de la clinique où il exerçait avec ses deux associés et amis.

Pour la capitaine Sarah Santoni, cette enquête s’avère vite très sensible : elle a subi une chirurgie reconstructrice du visage suite à une violente agression. Et la victime, le Dr Belmont… est celui qui l’a opérée et aidée à surmonter son traumatisme.

Rapidement, une coupable idéale se profile : Jessica, une jeune femme partiellement défigurée suite à une intervention de ce même chirurgien. Son désir de ressembler à ses idoles influenceuses a tourné au drame.

Parallèlement à l’enquête, Gabrielle, journaliste d’investigation reconnue, une beauté naturelle, s’intéresse de près à l’univers de l’esthétique. Un univers qui vend du rêve, mais peut aussi tourner au cauchemar.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite se compose de quatre épisodes de 52 minutes. Les deux derniers épisodes seront diffusés sur France 2 mercredi 1er avril 2026 à partir de 21:10.

Épisode 3

Un nouveau meurtre endeuille le cabinet de chirurgie esthétique, avec le même mode opératoire que pour le docteur Belmont.

Lorsque Sarah Santoni découvre que Gabrielle Pasquier héberge Jessica Valoire, elle rend une visite à la journaliste et décrète qu'elle ne lui communiquera plus d'information sur les avancées de l'enquête. La capitaine se confie par ailleurs au lieutenant Balti et évoque notamment ses liens avec celui qui a reconstruit son visage...

Épisode 4

Si le meurtre d'Ambre Stépanian a été élucidé, reste encore à trouver l'assassin de Matthieu Belmont.

Recluse dans sa salle de bains, Sarah appelle Balti à la rescousse. Axel, son compagnon, est arrêté et doit répondre aux questions de la police, mais refuse de parler à quelqu'un d'autre que Sarah.

De son côté, Gabrielle Pasquier est sans nouvelles de Jessica. Loris lui conseille de patienter et d'attendre qu'elle refasse surface...