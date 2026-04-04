"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 6 au 10 avril 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 6 avril 2026 • Épisode 1894

Alors que Dimitri s’engage dans le projet risqué de José, Yann se découvre un soutien inattendu.

Mardi 7 avril 2026 • Épisodes 1895

Thierry enquête sur une scène de crime pas comme les autres. A l’hôpital, Clémence se retrouve sous pression entre son équipe et sa direction.

Mercredi 8 avril 2026 • Épisode 1896

Becker sent que Dimitri s’est encore attiré des ennuis. Quant à Yann, il continue de croire qu’un happy ending est encore possible.

Jeudi 9 avril 2026 • Épisode 1897

Alors que Fourneau ment à sa femme pour passer du temps avec Elisabeth, de son côté, Clémence n’a pas dit son dernier mot.

Vendredi 10 avril 2026 • Épisode 1898

Le petit jeu d’Elisabeth porte ses fruits. De son côté, Marc s’apprête à visionner le mystérieux film super 8 qu’il a découvert chez Alix.