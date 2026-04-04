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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 4 avril 2026 477
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 6 au 10 avril 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 6 avril 2026Épisode 1894

Alors que Dimitri s’engage dans le projet risqué de José, Yann se découvre un soutien inattendu.

Mardi 7 avril 2026Épisodes 1895

Thierry enquête sur une scène de crime pas comme les autres. A l’hôpital, Clémence se retrouve sous pression entre son équipe et sa direction.

Mercredi 8 avril 2026Épisode 1896

Becker sent que Dimitri s’est encore attiré des ennuis. Quant à Yann, il continue de croire qu’un happy ending est encore possible.

Jeudi 9 avril 2026 Épisode 1897

Alors que Fourneau ment à sa femme pour passer du temps avec Elisabeth, de son côté, Clémence n’a pas dit son dernier mot.

Vendredi 10 avril 2026 Épisode 1898

Le petit jeu d’Elisabeth porte ses fruits. De son côté, Marc s’apprête à visionner le mystérieux film super 8 qu’il a découvert chez Alix.

Dernière modification le samedi, 04 avril 2026 16:03
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