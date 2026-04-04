"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 6 au 10 avril 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 6 avril 2026 • Épisode 1894
Alors que Dimitri s’engage dans le projet risqué de José, Yann se découvre un soutien inattendu.
Mardi 7 avril 2026 • Épisodes 1895
Thierry enquête sur une scène de crime pas comme les autres. A l’hôpital, Clémence se retrouve sous pression entre son équipe et sa direction.
Mercredi 8 avril 2026 • Épisode 1896
Becker sent que Dimitri s’est encore attiré des ennuis. Quant à Yann, il continue de croire qu’un happy ending est encore possible.
Jeudi 9 avril 2026 • Épisode 1897
Alors que Fourneau ment à sa femme pour passer du temps avec Elisabeth, de son côté, Clémence n’a pas dit son dernier mot.
Vendredi 10 avril 2026 • Épisode 1898
Le petit jeu d’Elisabeth porte ses fruits. De son côté, Marc s’apprête à visionner le mystérieux film super 8 qu’il a découvert chez Alix.