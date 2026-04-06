Final explosif de "S.W.A.T.", résumé des ultimes épisodes diffusés mercredi 8 avril 2026 sur TF1

Mercredi 8 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux derniers épisodes inédits de la 8ème et dernière saison de la série "S.W.A.T." qui continue de suivre les missions de l'équipe de Los Angeles dirigée par le sergent Daniel "Hondo" Harrelson.

Cette 8ème et ultime saison se concentre sur les défis habituels du S.W.A.T. (crimes violents, enlèvements, terrorisme, etc.), tout en développant les arcs narratifs personnels des membres de l'équipe.

L'équipe doit s'adapter aux changements de composition, notamment avec l'arrivée de nouveaux membres comme l'officier Miguel Alfaro (promu personnage principal) et l'officier Devin Gamble, dont les liens familiaux criminels suscitent des doutes.

Résumé des épisodes

Mercredi 8 avril 2026, TF1 diffusera les épisodes 21 & 22 de cette 8ème et ultime saison.

21:10 Épisode 8x21 Dernière course

Un voleur de voitures que l'on croyait mort depuis dix ans, refait surface après qu'un baron de la drogue a fui le pays et laissé sa collection de grosses cylindrées aux mains de la police. Hondo et son équipe enquêtent sur les vols de ces voitures et comprennent que l'une d'elles abrite un ordinateur contenant toutes les données du trafiquant en fuite. Leon, le frère jumeau de Gamble, lui dit ne rien savoir, mais fini par avouer être de mèche avec le voleur de voitures.

Tiraillée entre sa famille et son travail, Gamble se voit obligée de remettre sa démission à Hondo.

21:55 Épisode 8x22 Champs de mines

Des terroristes russes dissimulent des mines antipersonnelles un peu partout dans Los Angeles. Leur but : faire pression sur les autorités pour qu'elles relâchent Dmitri Rykov. Ancien mercenaire au service du Kremlin exilé aux États-Unis et prisonnier de la CIA, Rykov doit servir de monnaie d'échange avec la Russie contre la libération de dix otages américains. Il s'avère que les terroristes ne veulent pas libérer Rykov, mais le tuer pour l'empêcher de les trahir. Tandis qu'il est détenu au QG du SWAT, les terroristes lancent une attaque massive contre l'immeuble.

La Brigade Vingt se réunit pour défendre leur base.