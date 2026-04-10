"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 12 avril 2026

Dans cette troisième saison, nous retrouvons l'inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha faisant face à de nouveaux défis.
Résumé des épisodes
Cette troisième saison se compose de 6 épisodes de 60 minutes.
Dimanche 12 avril 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les épisodes 3 & 4.
Épisode 3 • Un chocolat qui ne passe pas
Trois empoisonnements dans une seule matinée, c’en est trop pour Esther qui appelle Humphrey à la rescousse. Fort heureusement, il n’y a pas mort d'homme, juste celle d’un poisson rouge nommé Sigmund.
Épisode 4 • Une vieille rancœur
Lors d'une régate, une des favorites est prise d’un malaise et tombe à l'eau. Après analyses, il s’avère que le smoothie qu’elle avait bu juste avant le départ contenait des somnifères.