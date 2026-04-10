"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 12 avril 2026

Dimanche 12 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de de la troisième saison de la série "Mystères au paradis" dans laquelle l'inspecteur Goodman reprend du service pour résoudre les mystères de Shipton Abbott.

Dans cette troisième saison, nous retrouvons l'inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha faisant face à de nouveaux défis.

Résumé des épisodes

Cette troisième saison se compose de 6 épisodes de 60 minutes.

Dimanche 12 avril 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les épisodes 3 & 4.

Épisode 3 • Un chocolat qui ne passe pas



Trois empoisonnements dans une seule matinée, c’en est trop pour Esther qui appelle Humphrey à la rescousse. Fort heureusement, il n’y a pas mort d'homme, juste celle d’un poisson rouge nommé Sigmund.

Épisode 4 • Une vieille rancœur



Lors d'une régate, une des favorites est prise d’un malaise et tombe à l'eau. Après analyses, il s’avère que le smoothie qu’elle avait bu juste avant le départ contenait des somnifères.