Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 avril 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 13 avril 2026 • Épisode 560

Pour le procès, Luna a un plan afin d'aider Ulysse à reprendre l'avantage sur son adversaire. Un problème au Mistral, donne à Aya l'occasion de revoir son amie Ophélie. En parallèle, Eric s'affirme, mais se retrouve dans une position délicate.

Mardi 14 avril 2026 • Épisode 561

Pour gagner du temps, Ulysse prend des risques et se retrouve pris en défaut ! Ariane ne parvient pas à oublier ce qu'elle a vu et décide de pousser ses recherches. Dos au mur, Eric est forcé d'accepter une nouvelle mission.

Mercredi 15 avril 2026 • Épisode 562

Au procès, une révélation inattendue vient complétement bouleverser l'audience. Ariane poursuit sa petite enquête, au risque de se faire prendre. De son côté, Jennifer fait une rencontre surprenante.

Jeudi 16 avril 2026 • Épisode 563

Ulysse tente le tout pour le tout pour défendre son client, mais la partie adverse est sur la piste d'un élément primordial. Au Mistral, Aya se sent perdue et a besoin de conseils. Désemparée, Jennifer est confrontée aux conséquences de ses actes.

Vendredi 17 avril 2026 • Épisode 564

Au tribunal, une nouvelle preuve vient déstabiliser Ulysse. Alors que Zoé fulmine, elle décide de confronter Ariane. En parallèle, Blanche est forcée d'entraîner Mirta dans une mission top secrète.