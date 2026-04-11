recherche
Séries

Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 142
Les résumés de "Plus belle la vie" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 avril 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 13 avril 2026 Épisode 560

Pour le procès, Luna a un plan afin d'aider Ulysse à reprendre l'avantage sur son adversaire. Un problème au Mistral, donne à Aya l'occasion de revoir son amie Ophélie. En parallèle, Eric s'affirme, mais se retrouve dans une position délicate.

Mardi 14 avril 2026 Épisode 561

Pour gagner du temps, Ulysse prend des risques et se retrouve pris en défaut ! Ariane ne parvient pas à oublier ce qu'elle a vu et décide de pousser ses recherches. Dos au mur, Eric est forcé d'accepter une nouvelle mission.

Mercredi 15 avril 2026 Épisode 562

Au procès, une révélation inattendue vient complétement bouleverser l'audience. Ariane poursuit sa petite enquête, au risque de se faire prendre. De son côté, Jennifer fait une rencontre surprenante.

Jeudi 16 avril 2026 Épisode 563

Ulysse tente le tout pour le tout pour défendre son client, mais la partie adverse est sur la piste d'un élément primordial. Au Mistral, Aya se sent perdue et a besoin de conseils. Désemparée, Jennifer est confrontée aux conséquences de ses actes.

Vendredi 17 avril 2026 Épisode 564

Au tribunal, une nouvelle preuve vient déstabiliser Ulysse. Alors que Zoé fulmine, elle décide de confronter Ariane. En parallèle, Blanche est forcée d'entraîner Mirta dans une mission top secrète.

Dernière modification le samedi, 11 avril 2026 10:02
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Grands Reportages&quot; : La tentation d'une île (épisode 1) samedi 11 avril 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : La tentation d'une île (épisode 1) samedi 11 avril 2026 sur TF1

11 avril 2026 - 10:06

Sur le même thème..

&quot;Mystères au paradis&quot;, résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 12 avril 2026

"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 12 avril 2026

10 avril 2026 - 10:04

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 11 avril 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 11 avril 2026, les invités reçus par Léa Sala…

10 avril 2026 - 18:36 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...