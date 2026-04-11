"Alter Ego" : résumé des premiers épisodes diffusés sur TF1 lundi 13 avril 2026 (vidéo)

Lundi 13 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de "Alter Ego", une nouvelle série policière inédite avec Éric Cantona et Bruno Sanches.

L'histoire en quelques lignes...

Joseph Batista, flic taiseux et humaniste, est de retour à Marseille après trente ans d’une brillante carrière à Paris. Il a une bonne raison de revenir : il vient d’apprendre qu’il avait une fille (Lyna) et un petit fils qu’il n’a jamais vus. Lyna, devenue juge d’instruction, est bien décidée à lui faire payer son absence.

De son côté Samy Kaddourian, avocat brillant mais bordélique à la charge mentale XXL (il élève seul ses trois enfants), défend les suspects que Batista veut coffrer.

Ce pot de colle hypersensible et ce flic trop fier pour montrer ses émotions ne vont cesser de se croiser sur des affaires criminelles, chacun dans son camp, mais luttant tous les deux pour rendre la Justice. Ils vont se découvrir, se disputer, et peu à peu, s’adorer... jusqu'à constater qu’ils ont peut-être trouvé leur alter ego.

Résumé des épisodes

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés lundi 13 avril 2026 sur TF1.

21:10 Épisode 1

A peine nommé à la Crim' de Marseille, Joseph Batista enquête sur le meurtre de Louise, une étudiante retrouvée morte à la Vieille Charité, une école d'art contemporain. Il soupçonne son petit ami, un jaloux maladif. Mais l'avocat Samy Kaddoudrian, persuadé de son innocence, décide de défendre ce dernier.

En parallèle, Batista rencontre pour la première fois sa fille Lyna, juge d'instruction.

22:05 Épisode 2

L'enquête sur le meurtre de Louise continue. Elle conduit Batista et Samy sur un paquebot à quai, dans le port de Marseille. Contraints de collaborer pour découvrir le meurtrier de Louise, ils remontent jusqu'à une sombre histoire de plagiat...

À la fin de l'enquête, Batista découvre le mari de Lyna dans les bras d'une autre femme.