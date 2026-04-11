"Je sais pas" avec Lola Dewaere, résumé des derniers épisodes diffusés sur France 2 lundi 13 avril 2026 (vidéo)

Lundi 6 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "Je sais pas", une mini-série inédite en quatre épisodes dans laquelle l’enfance devient un territoire de doute et de danger.

L'histoire en quelques lignes...

Une sortie de classe vire au cauchemar. Emma, une enfant de 6 ans, a disparu dans la forêt. Une battue se met aussitôt en place. C’est alors qu’Emma réapparaît comme par miracle. Tout le monde semble rassuré, sauf que c’est maintenant sa maîtresse, Jade, partie à sa recherche, qui manque à l’appel.

À la question : « Où est Jade ? » Emma, qui porte le bandana de sa maîtresse, répond simplement : « Je sais pas. »

Que s’est-il vraiment passé dans la forêt ?

À 6 ans, on est innocent, dans tous les sens du terme.

Pourtant, ne dit-on pas qu’une figure d’ange peut cacher un cœur de démon ?

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite, adaptée du roman de Barbara Abel se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux derniers épisodes seront diffusés lundi soir sur France 2 à partir de 21:10.

Épisode 3

Camille a-t-elle aussi des choses à se reprocher ? L’enquête s’intensifie après la découverte du corps de Jade, au fond d’un trou en pleine forêt, incitant les gendarmes à perquisitionner et à interroger Camille, Fabien et Emma.

Les tensions éclatent alors que les secrets enfouis menacent de refaire surface et que la pression monte autour de la famille, dont le comportement intrigue. Peu à peu, chaque membre du village devient suspect, et le doute s’insinue partout.

En pleine nuit, Yvan enlève la petite Emma.

Épisode 4

Alors qu’Yvan demeure introuvable, les soupçons s’intensifient et la tension atteint son comble au sein même de la famille de Camille. Les relations se crispent, la méfiance gagne du terrain, et les masques commencent à tomber.

Est-ce que les secrets de Fabien et Camille pourraient avoir mené à ce drame ?

Et si Emma refuse toujours de dire la vérité, serait-ce pour protéger quelqu’un ?

Avec : Lola Dewaere (Camille), David Kammenos (Fabien), Elodie Batard Gaultier (Emma), Hubert Delattre (Yvan), Michaël Abiteboul (Adrien), Alysson Paradis (Madeleine), Selma Kouchy (Nora), Caroline Godard (Céline), Delphine Chuillot (Isabelle), Héloïse Janjaud-Bouillot (Jade), Pauline Da Silva Faria (Lilas), Nolan Dubois (Oscar), Jeanne Bonneton (Manon), Yusha Caruge (Théo), Yehora Kounkou (Chloé), Nicolas Beaupuy (Moïse), Elisa Oriol (mère Oscar), Laura Balasuriya (mère Lilas), Maïlys Fiston (Odile), Loïc Bouadla (gendarme Moussa), Donatien Durand (garde forestier).