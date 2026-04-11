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Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 11 avril 2026 192
Les résumés de "Ici tout commence" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 avril 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 13 avril 2026 Épisode 1413

Bérénice prend une claque ! Avec Milan, Anaïs tempère. Face à Hector, Tom et Julia ont des étoiles dans les yeux.

Mardi 14 avril 2026 Épisode 1414

Charlène en a gros sur la patate ! Anaïs lâche enfin du lest. Enzo prend mesure de la valeur d'Hector.

Mercredi 15 avril 2026 Épisode 1415

Charlène donne le "la" face à son père. Joachim veut fêter la dernière raclette de l'année. Lucile trouve une épaule sur laquelle pleurer.

Jeudi 16 avril 2026 Épisode 1416

Teyssier passe aux aveux ! Thelma joue au love coach. Coline et César font une rencontre déroutante à l'Hôtel.

Vendredi 17 avril 2026 Épisode 1417

Sans le savoir, Teyssier et Charlène passent à côté d'un élément crucial. Thelma révèle sa botte secrète à Enzo. Coline et César découvrent la ruse.

Dernière modification le samedi, 11 avril 2026 12:24
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