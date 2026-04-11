Les résumés de "Demain nous appartient" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !
Lundi 13 avril 2026 • Épisode 2181
Philippine s'inquiète pour Violette. Violette cache quelque chose. Roxane et la phobie des poux. Sofia se montre convaincante aux halles.
Mardi 14 avril 2026 • Épisode 2182
Erica prend la lettre anonyme très au sérieux... Erica est tiraillée entre deux versions de son fils. Le mini duel d'Énora et Lucien provoque une mobilisation parentale. Alex assume sa décision auprès de Judith.
Mercredi 15 avril 2026 • Épisode 2183
Charles est sous le feu des projecteurs. Les bonnes intentions de Maud se retournent contre elle... Lizzie et Marguerite ne se quittent plus... malgré elles !
Jeudi 16 avril 2026 • Épisode 2184
Sous la pression de sa mère, Damien relance l'enquête. Bruno et Soizic vivent une cohabitation forcée. Diego ne se sent plus à sa place.
Vendredi 17 avril 2026 • Épisode 2185
Valentine est sur le point d'exploser et ne compte pas laisser Charles s'en sortir encore une fois. Gabriel n'arrive plus à suivre la cadence de Soraya. Sylvain se mêle encore de ce qui ne le regarde pas...