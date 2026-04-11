Les résumés de "Demain nous appartient" du 13 au 17 avril 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 avril 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 13 avril 2026 • Épisode 2181

Philippine s'inquiète pour Violette. Violette cache quelque chose. Roxane et la phobie des poux. Sofia se montre convaincante aux halles.

Mardi 14 avril 2026 • Épisode 2182

Erica prend la lettre anonyme très au sérieux... Erica est tiraillée entre deux versions de son fils. Le mini duel d'Énora et Lucien provoque une mobilisation parentale. Alex assume sa décision auprès de Judith.

Mercredi 15 avril 2026 • Épisode 2183

Charles est sous le feu des projecteurs. Les bonnes intentions de Maud se retournent contre elle... Lizzie et Marguerite ne se quittent plus... malgré elles !

Jeudi 16 avril 2026 • Épisode 2184

Sous la pression de sa mère, Damien relance l'enquête. Bruno et Soizic vivent une cohabitation forcée. Diego ne se sent plus à sa place.

Vendredi 17 avril 2026 • Épisode 2185

Valentine est sur le point d'exploser et ne compte pas laisser Charles s'en sortir encore une fois. Gabriel n'arrive plus à suivre la cadence de Soraya. Sylvain se mêle encore de ce qui ne le regarde pas...