"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 13 au 17 avril 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 13 au 17 avril 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 13 avril 2026 • Épisode 1899

Alors que la boutique d’Alix est victime d’un étrange cambriolage, Elisabeth voit la situation lui échapper.

Mardi 14 avril 2026 • Épisodes 1900

Tandis qu’à l’hôpital, Alain découvre le secret de Clémence, Marc ignore que le danger le guette.

Mercredi 15 avril 2026 • Épisode 1901

Alors que la police s’intéresse au travail de Marc, Johanna prend les choses en main pour tourner la page.

Jeudi 16 avril 2026 • Épisode 1902

Yann fait une rencontre désagréable au cabinet LG. De son côté, Dimitri réalise que le plan de José était bien plus risqué qu’il ne l’aurait cru.

Vendredi 17 avril 2026 • Épisode 1903

Alors que Nathalie voit son passé resurgir, Johanna passe une soirée inattendue.