"Phoenix", un thriller écologique diffusé sur France 2 mercredi 15 avril 2026 (vidéo)

Mercredi 15 avril 2026 à 21:10, France 2 diffusera dans son intégralité "Phoenix", une mini-série inédite qui raconte l’urgence climatique à travers l’action radicale de jeunes activistes venus des quatre coins du continent.

L'histoire en quelques lignes...

Alors que les patrons des plus grandes entreprises européennes lancent dans les Alpes un forum prétendant lutter contre le réchauffement climatique et sauver un glacier, le groupe Phoenix passe à l'action : aux quatre coins du continent, ces six jeunes activistes kidnappent simultanément les enfants des dirigeants.

Leur objectif : dénoncer leur greenwashing et les forcer à tenir leurs promesses avant qu'il ne soit trop tard.

En six épisodes, ce thriller explore les différentes facettes d’une certaine jeunesse européenne lassée d’attendre et impatiente d’agir. Car, si l’urgence climatique n’est plus à démontrer, les moyens pour renverser la tendance et l’ambition nécessaire pour les porter restent timides.

Résumé des épisodes

Les six épisodes de cette série seront diffusés à la suite mercredi 15 avril 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 1

À la veille du lancement en grande pompe du BEE Forum, Mathias, Éloïse, Nina, James, Alma et Elias mettent en action le plan qu’ils préparent depuis des mois : kidnapper simultanément les enfants des quatre patrons les plus puissants du continent avant de converger vers une colonie de vacances abandonnée.

Là, isolés et coupés du monde, ils exposent leurs revendications : si les parents de leurs jeunes otages persistent à ne pas respecter leurs engagements climatiques… alors ils ne reverront plus jamais leurs enfants.

Épisode 2

L’équilibre du groupe vacille. Au BEE Forum, Elias est parvenu à s’infiltrer dans la cellule de crise mise en place par les patrons, mais ces derniers tardent à céder aux revendications.

Quand ils finissent enfin par s’engager à verser l’argent à la fondation pour le climat du professeur Jean Humbel, l’euphorie est de courte durée : en Espagne, la mère d’Alma a signalé sa disparition, la police est à sa recherche… et un berger venu récupérer un mouton égaré menace de révéler la position du groupe.

Épisode 3

Alors qu’il s’apprêtait à appeler à l’aide, Antoine est grièvement blessé. Il ne doit sa survie qu’aux connaissances d’Éloïse et à Alma et James, qui prennent le risque de descendre en ville pour chercher de quoi le soigner.

De son côté, Jean Humbel résiste aux manipulations des patrons qui tentent de récupérer leur argent… quand les parents d’Antoine font une déclaration publique pour révéler à la presse l’enlèvement de leur fils et le chantage dont ils sont victimes.

Épisode 4

Le plan menace de s’effondrer : un immense feu de forêt provoqué par le dérèglement climatique progresse vers la colonie, Jean Humbel a refusé l’argent et la DGSI débarque à Annecy pour traquer les Phœnix.

Alors que Mathias cherche désespérément une solution pour sauver la situation, Alma publie une vidéo pour gagner l’opinion publique.

De leur côté, Éloïse et Antoine se rapprochent et imaginent un nouveau plan : contraindre les patrons à céder leurs parts dans leurs entreprises pour affaiblir le système de l’intérieur. Mais pour ça, ils ont besoin d’Elias… autour de qui l’étau se resserre dangereusement.

Épisode 5

Alors qu’Elias a été enlevé par les hommes du père de Lyne, les Phœnix n’ont d’autre choix que de négocier : ils relâchent Lyne en échange de la libération d’Elias.

De retour à Annecy, où elle continue de se faire passer pour une otage, Lyne communique le nouveau plan aux patrons qui acceptent, acculés, de céder leurs actions en échange de la libération de leurs enfants.

Les Phœnix sont tout près de réussir… quand la police finit par localiser la colonie.

Épisode 6

Alors que la colonie est encerclée par la police, chacun fait face à son destin.

Pendant que Sandro, Sony et Antoine sont relâchés, une partie des Phœnix s’enfuit à travers la forêt où l’incendie se propage inexorablement.

Cernés par les flammes, seuls Mathias et Éloïse restent en arrière, déterminés à mener le combat jusqu’au bout.

Avec la participation de Natacha Lindinger (Capitaine Béatrice Bochatay) et François Berléand (Jean Humbel).

Avec : Léo Legrand (Mathias), Marie Colomb (Eloïse) et Benno Fürmann (Hans Frankenheimer).