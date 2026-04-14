"Chicago Med" saison 10, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 15 avril 2026

Mercredi 15 avril 2026 à partir de 22:55, TF1 diffusera les deux premiers épisodes de la 10ème saison inédite de la série "Chicago Med". Voici ce qui va se passer dans les épisodes 1 & 2.

Plongez au cœur de l'effervescence de l'un des plus grands hôpitaux de Chicago.

Ici, les équipes médicales se battent chaque seconde pour arracher des vies à la mort, affrontant des urgences extrêmes.

Entre cas critiques et dilemmes éthiques complexes, ces soignants ne reculent devant rien, portés par une résilience et une humanité à toute épreuve.

Épisode 10x01 • Courants contraires

Un ferry rempli de passagers chavire et déverse un torrent de patients aux urgences.

Asher et Archer s'occupent d'une femme enceinte ayant des morceaux de métal dans l'estomac.

Pendant ce temps, l'hôpital accueille deux nouveaux médecins : Lenox et Frost.

Épisode 10x02 • Chacun son périmètre

Archer et Lenox collaborent sur des patients présentant des symptômes similaires. Pour une raison mystérieuse, ces derniers ne répondent pas au traitement.

Ripley risque d'être suspendu de ses fonctions en raison de ce qui est réellement arrivé à Pawel.