recherche
Séries

"Mystery Road : les origines" saison 2, les derniers épisodes diffusé sur Arte jeudi 16 avril 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 14 avril 2026 161
"Mystery Road : les origines" saison 2, les derniers épisodes diffusé sur Arte jeudi 16 avril 2026

Jeudi 16 avril 2026 à 20:55, Arte diffusera les derniers épisodes de la seconde saison de "Mystery Road : les origines", une mini-série australienne inédite qui sert de préquelle aux deux premières saisons de la série originale et aux films éponymes.

L'histoire en quelques lignes...

Le détective Jay Swan et sa petite amie Mary Allen, enceinte, viennent de s’installer à Loch Iris, un village isolé au cœur de la forêt tropicale australienne. Dès le premier jour de sa prise de fonction, le policier est confronté à de mystérieux incidents. Il croise la route d’une camionnette en fuite conduite par Swayze, un jeune Aborigène désespéré de 13 ans, qui affirme être suivi et persécuté par un fantôme.

Plus tard, Jay est informé de la disparition dans un parc de caravanes de la petite Scarlett, 6 ans, la meilleure amie indigène de la nièce de Mary Allen. Préférant la compagnie de ses amis soudards au pub du coin, Simmo, sa cheffe alcoolique et raciste, ne semble pas pressée de résoudre ces affaires.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 6 épisodes de 50 minutes diffusés sur deux soirées. Jeudi 16 avril 2026 à partir de 20:55, Arte diffusera les trois derniers épisodes.

Épisode 4

Alors que sa nièce Anya est portée disparue, Jay recueille de terribles aveux du solitaire et inquiétant Joey.

Épisode 5

Jay se rend compte que Cowboy a pu être tué par un tireur d'élite depuis un point d'observation éloigné...

Épisode 6

Le secret de son enfance est révélé à Mary, juste avant qu’elle ne perde les eaux.

Dernière modification le mardi, 14 avril 2026 10:58
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

Nouvel inédit de &quot;Vis ma vie&quot; jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

Nouvel inédit de "Vis ma vie" jeudi 16 avril 2026 sur NOVO 19 avec Olivier Delacroix

14 avril 2026 - 11:38

Sur le même thème..

&quot;Flashback&quot; saison 2, résumé des épisodes diffusés sur TF1 jeudi 16 avril 2026

"Flashback" saison 2, résumé des épisodes diffusés sur TF1 jeudi 16 avril 2026

14 avril 2026 - 09:23

A ne pas manquer...

&quot;Envoyé Spécial&quot; jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazine

"Envoyé Spécial" jeudi 16 avril 2026 sur France 2, sommaire du magazin…

14 avril 2026 - 09:41 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...