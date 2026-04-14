"Citadel", une mini-série inédite diffusée sur M6 mardi 5 mai 2026 dans son intégralité

Mardi 5 mai 2026 à partir de 21:10, M6 diffusera dans son intégralité la série inédite "Citadel" avec Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas.

L'histoire en quelques lignes...

Il y a 8 ans, Citadel a été anéantie. Cette agence d’espionnage mondiale indépendante chargée d’assurer la sécurité de tous, a été détruite par des agents de Manticore, un puissant syndicat qui manipule le monde dans l’ombre.

Suite à la chute de Citadel et alors qu’ils échappaient de justesse à la mort, les souvenirs des agents d’élite Mason Kane (Richard Madden) et Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ont été effacés. Depuis, ils vivent cachés, se sont construit une nouvelle vie sous de nouvelles identités, sans rien savoir de leur passé.

Jusqu’à ce qu’une nuit, Mason soit retrouvé par son ancien collègue de Citadel, Bernard Orlick (Stanley Tucci), qui a désespérément besoin de son aide pour empêcher Manticore d’instaurer un nouvel ordre mondial. Mason part alors à la recherche de son ancienne partenaire, Nadia.

Les deux espions se lancent dans une mission qui les mènera à travers le monde pour tenter de stopper les agissements de Manticore, tout en composant avec une relation fondée sur des secrets, des mensonges et un amour dangereux mais éternel.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite, qui se compose de 6 épisodes de 52 minutes, sera diffusée dans son intégralité mardi 5 mai 2026 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1 L'énigme humaine

Mason Kane et Nadia Sinh, les meilleurs agents de l'agence d'espionnage Citadel, se heurtent à une nouvelle organisation malfaisante, Manticore. Huit ans plus tard, Mason Kane mène une vie paisible sous le nom de Kyle Conroy, ignorant son passé d'agent secret. Lorsqu'un ancien collègue refait surface, il découvre que son identité a été effacée après la chute de Citadel…

21:50 Épisode 2 Les espions préfèrent la nuit

Mason et Bernard vont à New York pour récupérer la Mallette X, contenant les codes de toutes les armes nucléaires de monde, des mains de Manticore avant qu'il soit trop tard. Lorsqu'il découvre qu'une connaissance de sa vie passée est toujours en vie, Mason va tout risquer pour la retrouver.

22:30 Épisode 3 Ténèbres infinies

Mason et Nadia se réfugient dans une ancienne planque et des bribes de leur relation passée leur reviennent. Ils découvrent qu'un ancien allié, qui pourrait leur permettre d'arrêter Manticore, est emprisonné au Maroc. Pour le sauver, ils doivent passer par un chef de la pègre locale. Mais leur mission est de plus en plus compromise, à mesure que les secrets refont surface.

23:20 Épisode 4 Dis-lui tout

Après la révélation fracassante de l'ancienne identité d'Abby, les liens qui unissent Mason, Nadia et Celeste se dévoilent. Mason et Nadia débarquent au Maroc et risquent leur vie pour libérer l'agent qui est leur allié. Mais leurs retrouvailles tournent court quand ils font face à une terrible accusation.

00:00 Épisode 5 Le temps fait de nous des ennemis

Nadia, Mason et Carter doivent travailler ensemble pour échapper à Manticore et protéger la Mallette X, mais les soupçons qui pèsent sur l'un d'eux deviennent de plus en plus pesants et conduisent à un affrontement explosif.

00:45 Épisode 6 La pluie du matin efface les secrets de la nuit

L'un des leurs étant retenu en otage par Manticore, Mason, Nadia et Carter risquent tout pour le sauver et contrecarrer les plans de Manticore. Alors qu'ils sont aux prises avec la menace nucléaire, l'identité de la taupe au sein de Citadel est révélée.