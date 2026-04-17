"Mystères au paradis", résumé des épisodes diffusés sur France 3 dimanche 19 avril 2026

Dimanche 19 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera les deux derniers épisodes de la troisième saison de la série "Mystères au paradis" dans laquelle l'inspecteur Goodman reprend du service pour résoudre les mystères de Shipton Abbott.

Dans cette troisième saison, nous retrouvons l'inspecteur Humphrey Goodman et sa fiancée Martha faisant face à de nouveaux défis.

Résumé des épisodes

Cette troisième saison se compose de 6 épisodes de 60 minutes.

Dimanche 19 avril 2026 à partir de 21:10, France 3 diffusera les épisodes 5 & 5, derniers de la saison.

Épisode 5 • L'homme de maïs



La ferme des Ellis est vandalisée un soir, alors que Stella et son père George s'occupent des bêtes. Ils aperçoivent dans la foulée l'Homme de Maïs, personnage mythique qui annonce un an de malheur aux fermiers.

Épisode 6 • Rencontre avec le diable



Kelby surprend Josh en train de tenter de s'introduire dans une boulangerie et se lance à sa poursuite, en vain. Mais peu après, Josh se rend volontairement au poste. Sa petite amie a disparu et lui a laissé un message cryptique près de la légendaire « bosse du diable ».