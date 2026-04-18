Les résumés de "Plus belle la vie" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 avril 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 20 avril 2026 • Épisode 565

Tandis qu'Ulysse prend des risques lors du procès pour sauver son client, Ariane doit se dépasser pour aborder un sujet délicat avec Zoé. Malgré sa détermination, Jennifer a du mal à cacher qu'elle a un petit coup de cœur pour le nouveau docteur.

Mardi 21 avril 2026 • Épisode 566

De nouveaux éléments médicaux viennent rebattre les cartes du procès. Soucieuse, Zoé confie à Mathilde qu'elle n'est pas encore prête pour la prochaine étape. Quant à Ophélie, elle se surprend à défendre quelqu'un qui lui était cher.

Mercredi 22 avril 2026 • Épisode 567

Avec l'aide d'un proche, Apolline découvre un lourd mensonge qui pourrait tout changer. À l'appartement, Djawad a pris une grande décision concernant l'accouchement d'Ariane. De son côté, Jennifer a du mal à résister à la tentation.

Jeudi 23 avril 2026 • Épisode 568

Le procès prend une tournure inattendue et dangereuse. Au Pavillon des fleurs, Blanche veut rattraper le coup avec Eric. Pendant ce temps, Jennifer essaie tant bien que mal de garder son idylle secrète.

Vendredi 24 avril 2026 • Épisode 569

Fragilisé, c'est l'audience de la dernière chance pour Ulysse avant le réquisitoire. Au cours d'accouchement, Ariane fait une nouvelle rencontre. En parallèle, Blanche est résolue et espère le pardon d'Eric.