Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 avril 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 20 avril 2026 • Épisode 1418

Teyssier se rapproche de l'identité du corbeau... Anouk est dans les starting-blocks. Gary joue du pipeau.

Mardi 21 avril 2026 • Épisode 1419

Un énième sabotage frappe Teyssier. Coline fait amende honorable. Face à Hector, Anouk n'est pas prête à céder.

Mercredi 22 avril 2026 • Épisode 1420

Noé en sait plus que ce qu'il ne laisse paraître... Bianca fait fausse route ! Avec Denis, Jeanne fait acte de résilience.

Jeudi 23 avril 2026 • Épisode 1421

À L'institut, les masques tombent. Enzo et Thelma sont de mèche. Les petits mensonges de couples sont enfin révélés au grand jour.

Vendredi 24 avril 2026 • Épisode 1422

La famille Teyssier est ébranlée par de nouvelles révélations. Anouk et Hector font la paire ! Thelma et Enzo se prennent au jeu...