recherche
Séries

Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 218
Les résumés de "Ici tout commence" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 avril 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 20 avril 2026 Épisode 1418

Teyssier se rapproche de l'identité du corbeau... Anouk est dans les starting-blocks. Gary joue du pipeau.

Mardi 21 avril 2026 Épisode 1419

Un énième sabotage frappe Teyssier. Coline fait amende honorable. Face à Hector, Anouk n'est pas prête à céder.

Mercredi 22 avril 2026 Épisode 1420

Noé en sait plus que ce qu'il ne laisse paraître... Bianca fait fausse route ! Avec Denis, Jeanne fait acte de résilience.

Jeudi 23 avril 2026 Épisode 1421

À L'institut, les masques tombent. Enzo et Thelma sont de mèche. Les petits mensonges de couples sont enfin révélés au grand jour.

Vendredi 24 avril 2026 Épisode 1422

La famille Teyssier est ébranlée par de nouvelles révélations. Anouk et Hector font la paire ! Thelma et Enzo se prennent au jeu...

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 11:03
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Alter Ego&quot; : résumé épisodes diffusés sur TF1 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

"Alter Ego" : résumé épisodes diffusés sur TF1 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

18 avril 2026 - 12:09

Sur le même thème..

&quot;Alter Ego&quot; : résumé épisodes diffusés sur TF1 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

"Alter Ego" : résumé épisodes diffusés sur TF1 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

18 avril 2026 - 12:09

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 18 avril 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 18 avril 2026, les invités reçus par Léa Sala…

17 avril 2026 - 18:36 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...