"Alter Ego" : résumé épisodes diffusés sur TF1 lundi 20 avril 2026 (vidéo)

Lundi 20 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de "Alter Ego", une nouvelle série policière inédite avec Éric Cantona et Bruno Sanches.

L'histoire en quelques lignes...

Joseph Batista, flic taiseux et humaniste, est de retour à Marseille après trente ans d’une brillante carrière à Paris. Il a une bonne raison de revenir : il vient d’apprendre qu’il avait une fille (Lyna) et un petit fils qu’il n’a jamais vus. Lyna, devenue juge d’instruction, est bien décidée à lui faire payer son absence.

De son côté Samy Kaddourian, avocat brillant mais bordélique à la charge mentale XXL (il élève seul ses trois enfants), défend les suspects que Batista veut coffrer.

Ce pot de colle hypersensible et ce flic trop fier pour montrer ses émotions ne vont cesser de se croiser sur des affaires criminelles, chacun dans son camp, mais luttant tous les deux pour rendre la Justice. Ils vont se découvrir, se disputer, et peu à peu, s’adorer... jusqu'à constater qu’ils ont peut-être trouvé leur alter ego.

Résumé des épisodes

Cette première saison se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 3 & 4 seront diffusés lundi 20 avril 2026 sur TF1.

21:10 Épisode 3

Lors d'un mariage franco-portugais, le père de la mariée est assassiné. Samy, invité de la famille, défend le marié, qui s'accuse d'avoir tué son beau-père car ce dernier n'acceptait pas ce mariage. Batista et Samy découvrent que derrière ces aveux se cache une vérité bien plus complexe...

22:05 Épisode 4

Le corps d'un chef cuisinier est retrouvé près de son restaurant sur le Vieux-Port. Samy défend Leila, dont l'enfant a été intoxiqué par la bouillabaisse du restaurant, tandis que Batista la soupçonne d'avoir voulu se venger...

Lyna, elle, découvre l'infidélité de son mari.