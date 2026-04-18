Les résumés de "Demain nous appartient" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !
Lundi 20 avril 2026 • Épisode 2186
Charles prend une decision qui changera le cours de sa vie. Un conflit s'installe entre Bart et Roxane. Diego tente une nouvelle expérience.
Mardi 21 avril 2026 • Épisode 2187
Samuel se retrouve gravement hospitalisé. La famille Julliard fait face à de graves révélations. Maud prend une décision radicale.
Mercredi 22 avril 2026 • Épisode 2188
Un retour fantomatique à Sète. Le cœur lourd, Violette avoue tout. Roxane réalise à quel point Bart tient à Enora.
Jeudi 23 avril 2026 • Épisode 2189
Samuel confronte Martin sur ce qu'il sait. Une page se tourne définitivement pour Soizic. Sofia a un nouveau crush...
Vendredi 24 avril 2026 • Épisode 2190
Samuel fait enfin face à son passé. Soizic met son grapin sur quelqu'un... d'inattendu. Noor a enfin sa revanche sur le lycée.