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Les résumés de "Demain nous appartient" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 18 avril 2026 234
Les résumés de "Demain nous appartient" du 20 au 24 avril 2026 sur TF1

Que va t-il se passer cette semaine dans la série "Demain nous appartient" diffusée à 19:10 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 avril 2026.

Entre histoires d'amour, enquêtes policières et trahisons : le quotidien des Sétois n’est pas de tout repos !

Lundi 20 avril 2026 Épisode 2186

Charles prend une decision qui changera le cours de sa vie. Un conflit s'installe entre Bart et Roxane. Diego tente une nouvelle expérience.

Mardi 21 avril 2026 Épisode 2187

Samuel se retrouve gravement hospitalisé. La famille Julliard fait face à de graves révélations. Maud prend une décision radicale.

Mercredi 22 avril 2026 Épisode 2188

Un retour fantomatique à Sète. Le cœur lourd, Violette avoue tout. Roxane réalise à quel point Bart tient à Enora.

Jeudi 23 avril 2026 Épisode 2189

Samuel confronte Martin sur ce qu'il sait. Une page se tourne définitivement pour Soizic. Sofia a un nouveau crush...

Vendredi 24 avril 2026 Épisode 2190

Samuel fait enfin face à son passé. Soizic met son grapin sur quelqu'un... d'inattendu. Noor a enfin sa revanche sur le lycée.

Dernière modification le samedi, 18 avril 2026 12:50
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