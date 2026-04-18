"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 avril 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 20 au 24 avril 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 20 avril 2026 • Épisode 1904

Tandis que le passé de Nathalie refait surface, la famille de Salomé reçoit une grande nouvelle concernant leur appartement.

Mardi 21 avril 2026 • Épisodes 1905

Alors que Gary y va au culot pour obtenir ce qu’il veut, José doute de Dimitri : et s’il avait été un peu trop bavard sur leur affaire ?

Mercredi 22 avril 2026 • Épisode 1906

Bertier encourage Nathalie à aller au-devant d’une belle rencontre. De son côté, Inès découvre ce que Gary manigance dans son dos.

Jeudi 23 avril 2026 • Épisode 1907

Tandis que Charles s’ouvre à Flore sur les raisons de son mal-être, les prédictions de Jeanne semblent malheureusement se réaliser.

Vendredi 24 avril 2026 • Épisode 1908

Nathalie subit les conséquences dramatiques de sa visite chez les Beaulieu. Quant à Charles, il appréhende son dîner chez Eve et Manu.