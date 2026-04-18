"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 20 au 24 avril 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 20 avril 2026 • Épisode 1904
Tandis que le passé de Nathalie refait surface, la famille de Salomé reçoit une grande nouvelle concernant leur appartement.
Mardi 21 avril 2026 • Épisodes 1905
Alors que Gary y va au culot pour obtenir ce qu’il veut, José doute de Dimitri : et s’il avait été un peu trop bavard sur leur affaire ?
Mercredi 22 avril 2026 • Épisode 1906
Bertier encourage Nathalie à aller au-devant d’une belle rencontre. De son côté, Inès découvre ce que Gary manigance dans son dos.
Jeudi 23 avril 2026 • Épisode 1907
Tandis que Charles s’ouvre à Flore sur les raisons de son mal-être, les prédictions de Jeanne semblent malheureusement se réaliser.
Vendredi 24 avril 2026 • Épisode 1908
Nathalie subit les conséquences dramatiques de sa visite chez les Beaulieu. Quant à Charles, il appréhende son dîner chez Eve et Manu.