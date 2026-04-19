"À priori" saison 2, résumé des épisodes diffusés mardi 21 avril 2026 sur France 3

Mardi 21 avril 2026 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la seconde saison inédite de la série "À priori" avec Florent Manaudou et Lucia Passaniti.

La saison 2 en quelques lignes...

Après le succès de la première saison, l’équipe du commissariat reprend du service… sauf Victor, qui a décidé de fêter sa récente promotion en prolongeant ses vacances au soleil… pour mieux revenir ! La brigade voit alors arriver un nouveau renfort : le séduisant et mystérieux Jim, qui semble ne pas laisser Iris indifférente...

Dans la douceur estivale du Sud, Iris et Jim déjouent les évidences et tordent le cou aux clichés pour élucider des affaires a priori simples mais qui finissent toujours par dévoiler leur part de mystère et leur galerie de personnages hauts en couleur. À travers ces enquêtes, le duo va se découvrir une complicité qui pourrait bien dépasser le seul cadre du travail.

Fidèles à leurs postes, leurs collègues ne sont pas en reste. Pauline et Ryem s’efforcent de trouver un nouvel équilibre après leur rapprochement manqué. David doit gérer la garde exclusive de ses enfants, et Nesrine décide de se donner les moyens de son ambition. Tandis que Jules s’entiche du mauvais garçon, la commissaire Janvert va devoir faire des sacrifices pour faire tourner son commissariat tout en protégeant ses équipes. Depuis qu’elle a découvert que Victor pourrait être son père, Iris décide d’en savoir plus… mais cette quête pourrait faire ressurgir de douloureux secrets…

Résumé des épisodes

Cette seconde saison se compose de 10 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 7 & 8 seront diffusés mardi 21 avril 2026 à partir de 21:10 sur France 3.

Épisode 2x07 • C’est une enquête parmi les chiens

C’est au milieu de chiens adorables qu’Iris et Jim enquêtent sur le meurtre d’une soignante animalière, dans un refuge. Elle s’était prise d’affection pour un animal mais, en tentant de le sauver, elle s’est elle-même mise en danger…

Épisode 2x08 • C’est un règlement de comptes chez les gitans

Alors qu’Iris continue de chercher sa mère, elle enquête avec Jim sur la mort d’un gitan, écrasé sous sa voiture. L’homme cherchait à apaiser les relations houleuses avec le voisinage… au risque de s’opposer aux membres de sa propre communauté. En a-t-il payé le prix ?

Avec Florent Manaudou (Jean-Mathieu Alberti,dit Jim), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules Ventroni), Didier Constant (Fifi)

Avec la participation de Bruno Salomone (Victor Montagnac).