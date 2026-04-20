"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 22 avril 2026

Mercredi 22 avril 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va ce passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les deux premiers seront diffusés mercredi 22 avril 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x03 Pour un souffle de vie

Une transplantation pulmonaire à haut risque pousse l'équipe chirurgicale dans ses retranchements.

Pendant ce temps, Bailey s'occupe d'un patient polytraumatisé dont le traitement est en jeu..

21:55 Épisode 22x04 Tous en selle

Les internes doivent gérer un étrange traumatisme, tandis qu'une reconstruction mammaire complexe contraint Meredith à une collaboration tendue.