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"L'été 36", une nouvelle série inédite diffusée sur TF1 à partir du 18 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 27 avril 2026 105
"L'été 36", une nouvelle série inédite diffusée sur TF1 à partir du 18 mai 2026

Après le succès du "Bazar de la Charité" et des "Combattantes", TF1 continue d'explorer de grands destins de femmes avec "L'été 36", une nouvelle série inédite à suivre à partir du 18 mai 2026.

L'histoire en quelques lignes...

Été 1936, Nice. Effarée, la bourgeoisie en villégiature, habituée à la Côte d’Azur et à ses privilèges raffinés, voit débouler de nouveaux vacanciers, profitant des premiers congés payés.

Dans cette effervescence où deux mondes se côtoient sans chercher à se comprendre, quatre femmes de milieux différents vont se retrouver mêlées à un meurtre dans le très chic hôtel Riviera.

Un crime qui va bouleverser leur vie de famille, amoureuse et professionnelle.

Résumé des épisodes

Cette série inédite se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers sont diffusés sur TF1 lundi 18 mai 2026 à partir de 21:10.

Épisode 1

Nice, août 1936, les premiers congés payés et quatre femmes voient leurs destins se mêler dans une ville où ouvriers en liesse et bourgeois méprisants s'affrontent.

Eugénie, ouvrière syndiquée au passé tourmenté, tente de protéger son fils Louis des ombres de son histoire, tandis que Léonie, jeune auxiliaire de police fraîchement débarquée aux côtés du commissaire Raven, se bat en réalité pour sauver son père condamné à mort.

Blanche, épouse mondaine, cache une liaison interdite avec le redoutable procureur Adrien Jacquart, et Giulia, gouvernante discrète du palace Riviera, lutte pour préserver sa fille d'un lourd secret.

Un meurtre sanglant dans l'hôtel de luxe, des mensonges familiaux et une passion explosive : qui a tué ? Qui ment ? Et jusqu'où iront-elles pour protéger les leurs ?

Épisode 2

Le meurtre du procureur Adrien Jacquart au Riviera révèle les secrets explosifs de la famille Pontavice-Caron : Blanche, son amante mariée, est arrêtée ; Eugénie, son ex-fiancée, a un fils qui pourrait être celui d'Adrien, Giulia, la gouvernante, dissimule une dette compromettante.

Le commissaire Raven mène l'enquête, épaulé par Léonie, toujours aussi déterminée à innocenter son père. Mais Raoul Delaunay, un homme d'affaires trouble, semble manipuler les événements en coulisses.

Un rebondissement final vient néanmoins tout bouleverser et relancer le mystère : mais alors qui est le meurtrier de Jacquart ?

Avec : Julie de Bona (Blanche Akermann), Sofia Essaïdi (Eugénie Berthier), Nolwenn Leroy (Giulia Vincent), Constance Gay (Léonie Morel), Miou-Miou (Marthe Pontavice-Caron), François-Xavier Demaison (Alphonse Raven), Pascal Elbé (Raoul Delaunay), Sam Karmann (Henri Pontavice-Caron), Simon Ehrlacher (Jean Berthier), Assaad Bouab (Joseph Neuville), Arnaud Binard (Adrien Jacquart), Clément Aubert (Edouard Ackerman), Camille Japy (Anne-Marie Meunier-Dauphin), Constance Dollé (Madeleine), Antoine Simony (Gabriel Berthier), Victoria Eber (Angèle Ackerman), Patrick Ridremont (Edgar Girault), Jean-Baptiste Blanc (Louis Berthier), Ken Eind (Félix), Salomé Richard (Odette), Gabrielle Bazin (Suzanne), Nicolas Sacroug (Monsieur Goldstein), Pierre Nisse (Frédéric Goiran),

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