"bref.2" saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur TF1 lundi 4 mai 2026

Lundi 4 mai 2026 à partir de 21:10, TF1 diffusera les trois premiers épisodes de la seconde saison inédite de la série "bref.2" qui fait son retour treize ans après la fin de la première saison.

Cette seconde saison de "bref.2" se compose de 6 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés sur deux soirées sur TF1.

Les trois premiers épisodes seront diffusés lundi 4 mai 2026 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 2x01 Tout redémarre

Ça y est, il a 40 ans.

Il va fêter son anniversaire, mais pas comme il l'avait prévu.

Il ne vit plus seul, mais pas comme il l'avait prévu.

Il va faire des rencontres, mais pas comme il l'avait prévu.

C'est l'heure du constat. Après une nouvelle discussion avec lui-même, c'est décidé : il va essayer de faire les choses comme il faut, faire des choix et si possible, les bons.

21:45 Épisode 2x02 C'était trop tard

Une nouvelle coloc', un nouveau taf, des nouvelles rencontres, les choses commencent à se mettre en place. Et puis, un après-midi à la piscine avec Baptiste et sa fille, il va se rendre compte d'une chose importante à propos de son père. Exactement l'endroit où il doit creuser pour aller mieux. Reste à trouver le bon moment pour parler à son père...

22:25 Épisode 2x03 C'est une question de point de vue

Un événement inattendu vient bousculer toute la famille. Lui, comme à son habitude, observe la réaction de chacun. En parallèle, il recommence les dates, donc à faire semblant. Ça marche... jusqu'à un certain point. Peut-être que la solution consisterait à être plus honnête, surtout dans ses relations amoureuses ?

Avec : Kyan Khojandi (Je), Laura Felpin (Billie), Baptiste Lecaplain (Baptiste), Bérangère Krief (Marla), Alice David (Sarah), Keyvan Khojandi (Keyvan), Mikaël Alhawi (Ben), Marina Pastor (Mère de Je), Eric Laugérias (L'oncle), Eric Reynaud-Fourton (Père de Je), Jules Mariot (Je 7 ans), Fabian Wolfrom (Père de Je 25 ans), Anne Loiret (Médecin du père de Je), Raphaël Carlier (Jérôme), Antonin Maurel (Père de Jérôme), Sarah Haxaire (Mère de Jérôme), Amélie Ducobu (Père de Je 25 ans), Alexandre Kominek (L'oncle 30 ans