"Haute saison" de retour sur France 2 le 29 mai 2026 sous forme de série

Après le succès du pilote qui avait réuni 4,3 millions de téléspectateurs, "Haute saison" fera son retour sur France 2 à partir du 29 mai 2026 sous forme de série, avec une première saison composée de 6 épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

L’été s’annonce brûlant à Biarritz !

Le capitaine Alex Cerutti, flic à la PJ parisienne et ancien GO au Club Med, débarque en renfort pour la haute saison. La mer est bleue, le sable est chaud, pourtant ce ne sont pas des vacances. Chaque été, les crimes se multiplient par dix, transformant la Côte basque, ses paysages et son patrimoine, en vaste terrain d’enquête.

Aux côtés de Lisa, Pascal, Mélusine et Timothée, une équipe venue d’un peu partout en France cohabite dans un club de vacances, Alex va devoir résoudre des affaires inédites : un parapente saboté, un nudiste étranglé, quand ce ne sont pas des joueurs de pétanque suspects… Que ce soit la journée sur le terrain ou le soir au barbecue, pas une seconde de répit pour cette brigade hétéroclite mais complémentaire. La beauté des paysages du Pays basque n'est pas qu'une carte postale.

Mais, pour Cerutti, l’enjeu est aussi personnel : retrouver son jeune frère disparu, vivant si possible, quitte à enfreindre les procédures. Une mission qui se complique avec l’arrivée d’un nouveau juge d’instruction bien décidé à faire régner l’ordre. Entre eux deux, tous les coups sont permis — d’autant plus qu’ils se connaissent depuis plus de vingt ans...

Avec : Vinnie Dargaud (Alex Cerutti), Joséphine Draï (Lisa), Jean-François Cayrey (Pascal), Paul Scarfoglio (Timothé), Lily Nambininsoa (Mélusine), Cécile Rebboah (Commissaire Echeberria), Lohi Coffinot (Jules) et Antoine Duléry (Marc Delcourt).