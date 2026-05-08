"Le réseau Corneille" en tournage pour TF1 avec Laetitia Casta et Mathilde Seigner

Laetitia Casta et Mathilde Seigner viennent de débuter pour TF1 le tournage de "Le réseau Corneille", une mini-série adaptée du roman de Ken Follett, qui suit un groupe de femmes résistantes aux profils variés qui s'infiltrent en France occupée pour saboter un centre de communications stratégique nazi.

L'histoire en quelques lignes...

Mai 1944. Le Débarquement est imminent et ne peut réussir que si la Résistance parvient à saboter le principal central téléphonique allemand situé dans un château imprenable.

Elisabeth « Betty » Clairet (Laetitia Casta), a une semaine pour former un commando de cinq femmes, des civiles, à la personnalité hors du commun, pour traverser la zone occupée, s’infiltrer dans la forteresse et la faire sauter.

Sur leurs talons, l’impitoyable major nazi Dieter Frank (Jochen Hägele) est prêt à tout pour les arrêter.

Le tournage de cette mini-série de 6 épisodes de 52 minutes, réalisée par Mona Bauer, se déroule à Paris, en région parisienne et en Normandie.

Avec : Laetitia Casta, Mathilde Seigner, Lina El Arabi, Michaël Youn, Bérangère McNeese, Nelligan, Jean Schatz, Leander Vyvey,Jochen Hägele, Florian Lesieur, Jakob Diehl, Alexandre Brasseur, Stéphane de Groodt.