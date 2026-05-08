recherche
Séries

"Le réseau Corneille" en tournage pour TF1 avec Laetitia Casta et Mathilde Seigner

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 8 mai 2026 222
"Le réseau Corneille" en tournage pour TF1 avec Laetitia Casta et Mathilde Seigner

Laetitia Casta et Mathilde Seigner viennent de débuter pour TF1 le tournage de "Le réseau Corneille", une mini-série adaptée du roman de Ken Follett, qui suit un groupe de femmes résistantes aux profils variés qui s'infiltrent en France occupée pour saboter un centre de communications stratégique nazi.

L'histoire en quelques lignes...

Mai 1944. Le Débarquement est imminent et ne peut réussir que si la Résistance parvient à saboter le principal central téléphonique allemand situé dans un château imprenable.

Elisabeth « Betty » Clairet (Laetitia Casta), a une semaine pour former un commando de cinq femmes, des civiles, à la personnalité hors du commun, pour traverser la zone occupée, s’infiltrer dans la forteresse et la faire sauter.

Sur leurs talons, l’impitoyable major nazi Dieter Frank (Jochen Hägele) est prêt à tout pour les arrêter.

Le tournage de cette mini-série de 6 épisodes de 52 minutes, réalisée par Mona Bauer, se déroule à Paris, en région parisienne et en Normandie.

Avec : Laetitia Casta, Mathilde Seigner, Lina El Arabi, Michaël Youn, Bérangère McNeese, Nelligan, Jean Schatz, Leander Vyvey,Jochen Hägele, Florian Lesieur, Jakob Diehl, Alexandre Brasseur, Stéphane de Groodt.

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Séries, Tournages en cours
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 10 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

08 mai 2026 - 12:01

Sur le même thème..

&quot;Tropiques criminels - Corps de garde&quot;, épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 8 mai 2026

"Tropiques criminels - Corps de garde", épisode inédit diffusé sur France 2 vendredi 8 mai 2026

06 mai 2026 - 10:45

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; : Irlande, l'âme en fête, samedi 9 mai 2026 sur France

"Echappées belles" : Irlande, l'âme en fête, samedi 9 mai 2026 su…

07 mai 2026 - 10:43 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...