Les résumés de "Plus belle la vie" du 11 au 15 mai 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 mai 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 11 mai 2026 • Épisode 580

Au commissariat, Ariane se retrouve dans une situation critique. Inquiet, Steve décide d'accompagner Jules à un rendez-vous qu'il redoute. Lucie, quant à elle, ne sait comment avouer ses sentiments à son crush.

Mardi 12 mai 2026 • Épisode 581

Tandis que les policiers sont sur le pont pour retrouver la trace de l'homme en fuite, Ariane convainc Patrick de les aider, malgré son état. En parallèle, Mirta retrouve un vieil ami qui lui fait une proposition tentante.

Mercredi 13 mai 2026 • Épisode 582

Un incident troublant vient mettre Jules sur une nouvelle piste. En parallèle, une lettre anonyme sème le doute chez Martin. C'est aussi le dernier jour pour trouver un prénom au bébé d'Ariane et Djawad... tic-tac...

Jeudi 14 mai 2026 • Épisode 583

Déterminé, Jules trouve une aide inattendue et identifie un suspect. Au commissariat, Stanislas avance dans une quête très personnelle. De leur côté, les Nebout-Boher découvrent les inconvénients d'habiter à côté d'un nouveau-né.

Vendredi 15 mai 2026 • Épisode 584

Poursuivant leur enquête, Jules et son complice élaborent une nouvelle stratégie. Pour la venue d'Ariane et du bébé, le commissariat prépare de nombreuses surprises. Quant à Jennifer, les montagnes russes émotionnelles continuent.