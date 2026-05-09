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Les résumés de "Ici tout commence" du 11 au 15 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 190
Les résumés de "Ici tout commence" du 11 au 15 mai 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 mai 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 11 mai 2026 Épisode 1433

À L'institut, c'est l'heure du duel. Noé est prêt à partir vers de nouveaux horizons. Opération relooking pour Ferdinand.

Mardi 12 mai 2026 Épisode 1434

Sous pression, Bianca change de camp. Malik fait les yeux doux à Noé. Ferdinand perçoit les mauvais signaux...

Mercredi 13 mai 2026 Épisode 1435

Bianca se retrouve dans une position très inconfortable... Malik trouve un bon moyen de se faire pardonner auprès de Fleur. Les jeunes chefs du Master courent un marathon.

Jeudi 14 mai 2026 Épisode 1436

Bianca est au pied du mur. Jasmine brille à L'atelier. Jim réalise les fantasmes de Zoé...

Vendredi 15 mai 2026 Épisode 1437

Le retour de bâton est rude pour Andréa. Au Double A, Gaspard est d'une aide inattendue. Jim et Zoé mettent les choses à plat.

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 11:19
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