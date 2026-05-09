"bref.2" saison 2, les résumés des épisodes diffusés sur TF1 lundi 11 mai 2026

Lundi 11 mai 2026 à partir de 21:10, TF1 diffusera les trois derniers épisodes de la seconde saison inédite de la série "bref.2" qui fait son retour treize ans après la fin de la première saison.

Cette seconde saison de "bref.2" se compose de 6 épisodes de 30 minutes qui seront diffusés sur deux soirées sur TF1.

Les trois derniers épisodes seront diffusés lundi 11 mai 2026 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 2x04 Tout va bien

Les nouvelles résolutions portent leurs fruits. Pour la première fois, les planètes s'alignent avec ses amis et dans sa vie amoureuse. Mais le passé vous rattrape parfois au détour d'une simple conversation. Il s'agit maintenant de rester à la hauteur des nouvelles valeurs qu'il s'est fixées. À lui de gérer.

21:40 Épisode 2x05 C'était sous mes yeux depuis le début

Au fond, tout au fond, il le savait : ça ne pouvait pas durer. La vraie question, maintenant, c'est ce qu'il va faire de tout ça. La boucle est bouclée. Retour à la case départ. Est-ce que tous ses efforts ne servaient à rien ? Ou a-t-il tiré des leçons de tout ça pour enfin mieux gérer ce genre de situation ?

22:30 Épisode 2x06 C'est du sérieux ?

Le lendemain matin d'une soirée inattendue, une simple question s'impose à lui : est-ce que ce qu'il vient de se passer est important pour lui ? Et pour elle ? Et puis, est-il fâché avec son meilleur ami ? Est-ce encore son ami ? Voilà un an qu'il sème. L'heure est à la récolte, mais sera-t-elle bonne ?

Avec : Kyan Khojandi (Je), Laura Felpin (Billie), Baptiste Lecaplain (Baptiste), Bérangère Krief (Marla), Alice David (Sarah), Keyvan Khojandi (Keyvan), Mikaël Alhawi (Ben), Marina Pastor (Mère de Je), Eric Laugérias (L'oncle), Eric Reynaud-Fourton (Père de Je), Jules Mariot (Je 7 ans), Fabian Wolfrom (Père de Je 25 ans), Anne Loiret (Médecin du père de Je), Raphaël Carlier (Jérôme), Antonin Maurel (Père de Jérôme), Sarah Haxaire (Mère de Jérôme), Amélie Ducobu (Père de Je 25 ans), Alexandre Kominek (L'oncle 30 ans