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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 10 mai 2026 226
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 mai 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 11 au 15 mai 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 11 mai 2026Épisode 1919

Noura est prête à tout pour sortir avec ses amis. Quant à Claudine, la culpabilité d'une ancienne erreur la rattrape.

Mardi 12 mai 2026Épisodes 1920

Alors que la fête d'anniversaire de Sabine tourne mal, Yann a une mauvaise surprise en débarquant chez Johanna.

Mercredi 13 mai 2026Épisode 1921

Inès propose une solution drastique au problème des Perrot. De son côté, Margot fait des étincelles dans son travail.

Jeudi 14 mai 2026 Épisode 1922

Tandis que la sortie des ados ne se déroule pas comme ils l'avaient imaginée, Margot se questionne sur la véritable relation entre son client et Claudine.

Vendredi 15 mai 2026 Épisode 1923

Alors qu'un nouveau témoin vient accabler un peu plus Jérémy, Claudine réalise qu'elle est au pied du mur.

Dernière modification le dimanche, 10 mai 2026 21:16
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