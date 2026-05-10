"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 11 au 15 mai 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 11 mai 2026 • Épisode 1919
Noura est prête à tout pour sortir avec ses amis. Quant à Claudine, la culpabilité d'une ancienne erreur la rattrape.
Mardi 12 mai 2026 • Épisodes 1920
Alors que la fête d'anniversaire de Sabine tourne mal, Yann a une mauvaise surprise en débarquant chez Johanna.
Mercredi 13 mai 2026 • Épisode 1921
Inès propose une solution drastique au problème des Perrot. De son côté, Margot fait des étincelles dans son travail.
Jeudi 14 mai 2026 • Épisode 1922
Tandis que la sortie des ados ne se déroule pas comme ils l'avaient imaginée, Margot se questionne sur la véritable relation entre son client et Claudine.
Vendredi 15 mai 2026 • Épisode 1923
Alors qu'un nouveau témoin vient accabler un peu plus Jérémy, Claudine réalise qu'elle est au pied du mur.