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"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 13 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 11 mai 2026 177
"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 13 mai 2026

Mercredi 13 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 9 & 10 seront diffusés mercredi 13 mai 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x09 Plus de temps ensemble

Richard continue de surveiller sa santé.

Nick reçoit la visite de sa sœur de Boston, avec qui il est en froid depuis des années.

21:55 Épisode 22x10 Une journée sportive

Addison Montgomery revient au Grey-Sloan et sollicite l'aide de l'équipe pour un patient atteint d'une maladie neurologique.

Pendant ce temps, Bailey accompagne Owen et Blue en intervention.

Dernière modification le lundi, 11 mai 2026 10:48
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