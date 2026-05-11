"Enchaînés" : résumé des épisodes diffusés sur France 2 mercredi 13 mai 2026

Mercredi 13 mai 2026 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de découvrir les trois derniers épisodes de la mini-série "Enchaînés" diffusée à l'occasion du 25ème anniversaire de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité.

L'histoire...

Île Bourbon, 1806. L’habitation Bellevue est ravagée par un cyclone. Isaac, un jeune esclave, se voit contraint de reconstruire sa propre prison, tenue d’une main de fer par Charles Belevue, son maître… et son père.

Résumé des épisodes

Cette mini-série inédite d'Alain Moreau, réalisée par Laure de Butler, se compose de six épisodes de 52 minutes qui seront diffusés sur deux soirées par France 2. Les trois derniers seront diffusés mercredi 13 mai 2026 à partir de 21:10.

À noter que la série est disponible en intégralité sur france.tv.

Épisode 4

Les réserves sont vides, les esclaves ont faim. En l’absence de son père, c’est Henri qui fait face à la menace d’une révolte. Isaac risque sa vie pour protégerles Bellevue mais sa loyauté se fissure quand ildécouvre le véritable visage de Charles. Amélia et Tristan décident de partir en marronnage pour s’aimer librement dans les hauts de l’île.

Épisode 5



La mère d’Isaac élabore un plan pour s’enfuir avec lui avant que sa rage contre Charles ne le consume. Quand Henri est accusé d’avoir mis Amélia enceinte, Charles défend l’honneur de son fils. Il ignore que safemme Constance, lassée de voir leur famille en danger, a décidé dans son dos de quitter Bourbon et d’emmener leurs enfants avec elle.

Épisode 6



Charles a réussi à garder ceux qu’il aime auprès de lui mais Constance se sent désormais prisonnière et le presse de la laisser partir. Amélia a le coeur déchiréentre l’homme qui promet de la rendre heureuse et celui qu’elle ne cessera jamais d’aimer. Mis au cachot par Charles, Isaac veut se libérer de l’homme qui gouverne sa vie depuis toujours.

Avec : Olivier Gourmet (Charles Belevue), Enzo Rose (Isaac), Elsa Lepoivre (Constance Belevue), Baptiste Carrion-Weiss (Henri Belevue), Lula Cotton Frapier (Amélia Dennemont), Alséni Bathily (Tristan), Eric Caravaca (Georges-Marie Dennemont), Lolita Tergemina (Célestine), Francis Convert (Mr Roland), Jean Luc Trules (Ovide), Théa Burdin (Eglantine Belevue)...