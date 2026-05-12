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"Cassandre - Temps mort", épisode à revoir sur France 3 jeudi 14 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 12 mai 2026 210
"Cassandre - Temps mort", épisode à revoir sur France 3 jeudi 14 mai 2026

Jeudi 14 mai 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon : « Temps mort ».

L'histoire en quelques lignes..

Sur des images de drone, une propriété somptueuse, où l’on découvre dans le jardin… un corps sans vie ! Pas de doute, ce n’est pas une mort naturelle !

Quand Cassandre et son équipe débarquent sur « la scène de crime », le corps a disparu ! Qui a caché le corps ? Cassandre interroge les propriétaires des lieux, les Audemont, illustre famille d'Annecy, dans l'horlogerie de luxe depuis des générations.

Pour les Audemont, c’est le choc : sur les images du drone, c'est leur associé et gendre qu’ils découvrent mort ! Impensable pour eux d'être soupçonnés, et pourtant c'est bel et bien sur leur propriété que le corps a été vu… Mise en scène ?

Cassandre pénètre les arcanes de l'artisanat de luxe et plonge dans l’univers feutré d’une famille

En Guest dans cet épisode : Jean DELL (Charles Audemont), Nathalie BESANÇON (Elisabeth Audemont), Lucie JEANNE (Sandra Audemont), Clément MOREAU (Nicolas Audemont), Joyce BIBRING (Christelle Destraz), François BURELOUP (Michel Destraz), Laurent SPIELVOGEL (Terrebasse).

Dernière modification le mardi, 12 mai 2026 10:07
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