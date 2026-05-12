"Polar Park" : les 3 derniers épisodes diffusés sur Arte jeudi 14 mai 2026

Jeudi 14 mai 2026 de 20:55, ARTE rediffusera les 3 derniers épisodes de "Polar Park", une mini-série inédite dans laquelle un écrivain en crise se retrouve embarqué sur les traces d’un serial killer à l’imagination retorse, aux côtés d’un gendarme un peu trop cartésien… Un Savoureux alliage entre thriller et comédie.

Avec Polar Park, le réalisateur Gérald Hustache-Mathieu redonne vie aux attachants héros de son film Poupoupidou (2011), duo mal assorti d’enquêteurs qu’incarnaient déjà à l’époque Jean-Paul Rouve et Guillaume Gouix.

Le passage à la série lui permet de déployer pleinement le style qui en faisait tout le sel, équilibre savant entre thriller et comédie de caractères. Situations hautes en couleur, humour décalé et doux frissons se mêlent dans un jeu de piste aussi plaisant pour l’œil que pour l’esprit, sur fond de paysages aux airs de grands espaces américains.

Au-delà des clins d’œil (on pense aux frères Coen ou à David Lynch), un univers poétique se met en place au fil des épisodes, entre atmosphère réfrigérée et chaleur humaine, peuplé de personnages fragiles qui cherchent leur place.

En écrivain paumé que l'aventure pousse dans ses retranchements intimes, et qui y renoue avec sa créativité, Jean-Paul Rouve trouve l’un de ses rôles les plus sensibles.

20:55 Épisode 4

Maintenant associés dans leur enquête clandestine, David et Louvetot ont vu le tueur de près. Ils ont aussi sauvé Aurélie Poulidor in extremis…

David, dont l’un des romans a été retrouvé sur la dernière scène de crime, commence à se demander si les meurtres ne sont pas liés à l’affaire personnelle qui l’a conduit à Mouthe. Mais l’assassin continue à jouer avec eux, semant de mystérieux indices. Pour les comprendre, Nicki encourage David à plonger dans son imaginaire.

21:45 Épisode 5

David retrouve Aurélie Poulidor pour une entrevue sous tension, au cours de laquelle elle lui révèle son étonnant secret.

Pendant ce temps, Louvetot et ses collègues progressent. Une analyse d’ADN a permis d’identifier leur suspect : Ulrich Becherel, un repris de justice obsédé par les amputations. Les témoignages de frère Auguste et du vendeur de déguisements du village les rapprochent encore de la vérité. À présent, Nicki est menacée…

22:40 Épisode 6

David et Louvetot se lancent à la poursuite des ravisseurs de Nicki et de Lyès, le compagnon de l’adjudant. Cet ultime jeu de pistes les conduit dans une forêt où vit un vieil ermite surnommé l’Indien, qui n’est autre que le père de Nicki. David le reconnaît… Non loin, se trouve le monastère où tout a commencé. Là, les attend une dernière œuvre composée à leur intention.