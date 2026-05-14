La 23ème saison de "NCIS" diffusée sur M6 à partir du samedi 16 mai 2026

Samedi 16 mai 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir le premier épisode inédit de la 23ème saison de la série "NCIS".

Dans cette 23ème saison inédite, l'équipe du NCIS fait face à des défis personnels et professionnels, tels que la tragédie familiale de Parker, mais aussi une course pour arrêter un fugitif, des affaires de chantage, de sauvetages sous couverture et de sociétés secrètes...

Une fois de plus, l’équipe devra maintenir son unité malgré les tensions et autres événements qui impacteront chacun d’entre eux.

L’agent Alden Parker (Gary Cole) est toujours hanté par la mort de son père survenue à la fin de la saison précédente. Tourmenté, il part à la recherche de Carla Marino (Rebecca De Mornay), une dangereuse cheffe de la mafia qu’il tient pour responsable de cette tragédie. Mais sa quête de vengeance pourrait bien le pousser aux limites du droit et de la raison...

Le double épisode qui ouvre cette saison introduit un nouveau personnage : Harriet Parker (Nancy Travis), la sœur d’Alden, vice-amirale dans la Navy, dont la présence crée des tensions familiales et professionnelles.

Cette 23ème saison se compose de 20 épisodes de 52 minutes.

Épisode 23x01 • Le fils prodigue (1/2)

Sous le choc du meurtre de son père, Alden Parker ne recule devant rien pour traquer la femme qu'il tient pour responsable, la cheffe de la mafia Carla Marino, mettant en péril sa carrière et la sécurité de son équipe.