"Chercheurs d'or" en tournage pour TF1 avec Audrey Fleurot et Guillaume Labbé

Audrey Fleurot et Guillaume Labbé sont actuellement en tournage de "Chercheurs d'or", une mini-série réalisée par Philippe Lefebvre pour TF1.

L'histoire en quelques lignes...

Stella Rivière (Audrey Fleurot), experte en risques pour une assurance, mène une vie parfaitement contrôlée, évitant tout imprévu. Seule sa mère Annie (Ludmila Mikaël), scientifique désabusée, fait partie de son quotidien.

Mais tout bascule lorsque cette dernière est kidnappée sous ses yeux. Les ravisseurs exigent de Stella qu’elle retrouve le trésor du célèbre pirate La Buse, caché sur l’Île de la Réunion. Ce trésor maudit a déjà conduit son père à la folie et à l’abandon de sa famille.

Stella n’a pas d’autre choix que de se lancer dans cette quête pour sauver sa mère. Sur place, Stella s’allie avec Liam (Guillaume Labbé), un local insouciant. Ensemble, ils affronteront mercenaires, dangers naturels et leurs propres contradictions dans une aventure qui bouleversera leurs vies.

Le tournage de cette mini-série de 6 épisodes de 52 minutes se déroule l'île de la Réunion et en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Avec : Audrey Fleurot, Guillaume Labbé, Thierry Lhermitte, Marc Riso, Ludmila Mikaël, Marie Payet, Youssef Hajdi, Damien Dennemont, Clément Moreau…