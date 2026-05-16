Les résumés de "Plus belle la vie" du 18 au 22 mai 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 mai 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 18 mai 2026 • Épisode 585

Jules et Steve sont sur les traces de nouveaux suspects. Piquée, Laura semble tentée de mettre fin à son célibat... Du côté de Djawad, son rôle de nouveau papa super investi pourrait lui jouer des tours.

Mardi 19 mai 2026 • Épisode 586

Contrarié, Jules a du mal à pardonner les mensonges d'une proche. En parallèle, Luna, renoue avec ses premières amours. La visite chez Djawad vient remettre en question les choix de Louis.

Mercredi 20 mai 2026 • Épisode 587

Zoé voit la menace se préciser, il lui faudra tout son courage et son sang-froid pour ne pas céder à la panique. De son côté, Vanessa demande à la juge Colbert de faire un geste. Pendant ce temps, plusieurs mistraliens rejoignent Luna dans son projet.

Jeudi 21 mai 2026 • Épisode 588

Face à la tension qui monte, Aya dévoile un talent caché. Pour aider Chloé, Baptiste la pousse à affronter ses angoisses. En parallèle, Steve va devoir prouver au commissariat qu'il est à la hauteur de ses rêves.

Vendredi 22 mai 2026 • Épisode 589

Transportés, Aya et Jules deviennent les rois du bluff et naviguent en eaux dangereuses. Au Pavillon des fleurs, Luna se révèle des talents de cheffe de troupe. Noémie, quant à elle, joue les confidentes.