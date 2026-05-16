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Les résumés de "Ici tout commence" du 18 au 22 mai 2026 sur TF1

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 16 mai 2026 239
Les résumés de "Ici tout commence" du 18 au 22 mai 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 18 au 22 mai 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 18 mai 2026 Épisode 1438

Bianca voit son cauchemar se réaliser ! De son côté, Fleur lance un nouveau projet. Les élèves de l'Institut sont en guerre contre l'École Castelmont.

Mardi 19 mai 2026 Épisode 1439

En compétition, Hector fait un choix de morale. Coline déchante face au frère de César. Castelmont menace l'Institut.

Mercredi 20 mai 2026 Épisode 1440

Bianca tente sa chance ! Fleur fait preuve de résilience avec Lionel. César se rebelle enfin.

Jeudi 21 mai 2026 Épisode 1441

Hector perd ses mots. Lionel vise un nouveau poste prestigieux. De son côté, Carla incite Noé à se méfier.

Vendredi 22 mai 2026 Épisode 1442

Hector offre à Andréa un nouveau départ. Un nouveau professeur arrive à l'Institut. Carla et Noé tissent une amitié sincère.

Dernière modification le samedi, 16 mai 2026 11:13
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