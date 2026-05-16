"Meurtres au Paradis - Réparer une injustice" épisode inédit diffusé sur France 2 lundi 18 mai 2026

Lundi 18 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera un nouvel épisode de la 15ème saison de la série "Meurtres au paradis" dans laquelle, sous le soleil des Caraïbes, chaque enquête cache son lot de surprises… et de dangers.

La saison 2 en quelques lignes...

Cette saison dans Meurtres au Paradis, la police de Sainte-Marie affronte une vague de crimes aussi intrigants que dangereux.

Entre retrouvailles familiales explosives et révélations bouleversantes, l'inspecteur Mervin Wilson devra jongler entre ses sentiments et son devoir.

Résumé des épisodes

Cette 15ème saison inédite se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Le quatrième épisode sera diffusé lundi 18 mai 2026 à 21:10 sur France 2.

Épisode 15x04 • Réparer une injustice

L'équipe est appelée à St Vincent, une église locale. Sylvie Godwin, une paroissienne âgée, a péri après que la grande croix qu'elle dépoussiérait se soit apparemment renversée sur elle. On dirait un accident tragique. L'église était verrouillée de l'intérieur. Et qui pourrait bien vouloir tuer la douce et pieuse madame Godwin ? Mais Mervin a ses soupçons.

L'affaire a une résonance particulière pour l'Officier Sebastian Rose. Sa mère est la pasteure de longue date de St Vincent, et il a grandi dans cette église. L'un des fidèles, qu'il connaît depuis toujours, pourrait-il vraiment être capable de meurtre ?

À mesure que l'enquête s'approfondit et que des secrets émergent, Seb doit lutter pour ne pas laisser ses émotions à l'écart d'une affaire très personnelle.

Pendant ce temps, Mervin redouble d'efforts pour s'installer sur l'île...

Avec : Don Gilet (Inspecteur Mervin Wilson), Don Warrington (Commandant Selwyn Patterson), Shantol Jackson (Sergent Naomi Thomas), Élizabeth Bourgine (Catherine Bordey), Shaquille Ali-Yebuah (Agent Sebastian Rose), Catherine Garton (Sergent Mattie Fletcher).