"Grey's Anatomy" saison 22, résumé des épisodes diffusés sur TF1 mercredi 20 mai 2026

Mercredi 20 mai 2026 à 21:10, TF1 diffusera deux nouveaux épisodes de la 22ème saison inédite de la série "Grey's Anatomy" avec Ellen Pompeo. Voici ce qui va se passer dans ces épisodes...

Considérée comme l’une des plus grandes séries télévisées de notre époque, "Grey's Anatomy", qui arrive désormais dans sa 22ème saison, suit une équipe de médecins du Grey Sloan Memorial confrontés quotidiennement à des décisions de vie ou de mort.

L'équipe continue de trouver du réconfort les uns auprès des autres et, parfois, bien plus que de l’amitié...

Résumé des épisodes

Cette 22ème saison se compose de 18 épisodes de 42 minutes. Les épisodes 11 & 12 seront diffusés mercredi 13 mai 2026 à partir de 21:10 sur TF1.

21:10 Épisode 22x11 Une vieille connaissance

Teddy et Winston s'affrontent au sujet d'une affaire, tandis qu'Owen et Jules soignent un urologue.

Lucas a du mal à établir des priorités parmi ses patients.

21:55 Épisode 22x12 La bonne planque

La tension monte entre Teddy et Winston lors d'une opération délicate.

Kavita et Ben tentent d'impressionner le nouveau ponte de la chirurgie plastique.

Jo et Link confient leurs bébés à une nounou pour la première fois.