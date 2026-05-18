"L'Or bleu", nouvelle série inédite diffusée sur France 2 mercredi 20 mai 2026

Mercredi 20 mai 2026 à 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes de "L'Or bleu", une grande saga familiale et dramatique construite sous forme de thriller générationnel.

L'histoire en quelques lignes...

Trois destins de femmes, de générations différentes, liées par le sang.

Trois trajectoires de vie qui les ramènent, sans qu'elles s'en doutent, là où tout a commencé. Un secret enfoui depuis près d’un siècle, transmis de génération en génération.

Un secret intimement lié à l'eau qu’un été de grande sécheresse va faire ressurgir, et qui va permettre à Flore, la fille d'Alice, de compléter le puzzle familial en faisant éclater la vérité.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de 8 épisodes de 52 minutes. Les épisodes 1 & 2 seront diffusés mercredi 20 mai 2026 à partir de 21:10 sur France 2.

Épisode 1

Été 1986. Chez les Ravanel, la fête bat son plein pour célébrer le mariage d’Alice et Franck Ravanel. Ils sont plus amoureux que jamais et l’avenir leur promet d’être radieux.

Eté 2026. Suite à un effondrement de terrain, Flore Ravanel, découvre le squelette de sa mère, Alice Ravanel. Le Capitaine Yacine Najar, en charge de l'enquête, l'informe qu’elle a été assassinée 35 ans plus tôt. Cette révélation contredit l'histoire de son père, Franck Ravanel, qui affirmait qu'Alice les avait abandonnés pour fuir avec son amant, Adjel Morad.

Déterminée à connaître la vérité, Flore mène sa propre enquête, se heurtant aux secrets et mensonges au sein de sa famille. Les soupçons se portent sur Adjel mais l’assassinat de Mathias Ravanel, survenu quelques jours après le suicide de l’ancien ouvrier, l’écarte de la liste des suspects.

Épisode 2

Été 1986. Mathias Ravanel, entouré de sa famille et de ses amis, célèbre le projet de forage de l’aiglette.

Été 2026. La découverte du corps de Mathias Ravanel, assassiné dans sa piscine, accélère l’enquête de Yacine Najar et révèle que Mathias utilisait de l'eau potable en violation des quotas stricts imposés par la Mairie.

Les soupçons se portent désormais sur Diego, le mari de Mathias dont les relations avec celui-ci étaient tendues depuis quelques temps.

Parallèlement, Flore soupçonne un lien entre la mort de son oncle et celui de sa mère. Elle enquête seule, frustrée que son fiancé, Tristan ne la soutienne pas. Le mystère s’épaissit lorsque Yacine lui confie une alliance gravée au nom de "Costa" retrouvée avec les ossements d'Alice.

Avec : Barbara Probst, Samir Boitard, Tom Leeb, Éric Caravaca, Déborah Krey, Sylvie Granotier, Bernard Verley, Valérie Karsenti, Éric Savin, Guilaine Londez...