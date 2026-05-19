"Cassandre - Nature blessée" à revoir sur France 3 jeudi 21 mai 2026

Jeudi 21 mai 2026 à 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir un épisode de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon : « Nature blessée ».

L'histoire en quelques lignes..

Cassandre est appelée en urgence, un homme de 40 ans a été retrouvé inconscient dans un torrent. L’homme est dans un état critique et les premières constatations ne laissent aucun doute, il s'agit d'une tentative d’assassinat. Cassandre le met sous protection policière. Et pour ne rien arranger, impossible d’identifier cet homme, pas de papiers, ses empreintes ne donnent rien…

Cassandre et son équipe découvrent que l’homme est connu des gens du coin, c’est un « original » qui s’appellerait Maxence, un décroissant qui vit en accord avec la nature, loin du monde. Cassandre tique, « un décroissant » ou « un homme qui se cache » ? Véritable choix de vie ou fuite ? Quels lourds secrets cache Maxence ?

En Guests dans cet épisode : Frédéric VAN DEN DRIESSCHE, Claire BOROTRA, Clara ANTOONS, Julien FLOREANCIG et Rémi BICHET.