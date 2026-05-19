La série "Etty" inspirée des écrits d'Etty Hillesum diffusée sur Arte jeudi 21 mai 2026 (vidéo)

S’emparant librement des écrits de Etty Hillesum, Néerlandaise juive anticonformiste, Hagai Levi retrace le destin sous l’occupation allemande de cette jeune femme d’exception, au vibrant parcours humain et intellectuel. Une mini-série inédite à suivre sur Arte à partir du jeudi 21 mai 2026 à 20:55.

L'histoire en quelques lignes...

En 1941, Amsterdam est occupé depuis peu par l’armée allemande. Etty Hillesum, étudiante en droit issue d’une famille juive russo-néerlandaise, est une jeune femme indépendante qui refuse les conventions de son temps.

Nourrissant des ambitions littéraires, elle est aussi en proie à un mal-être persistant. Le suicide de son professeur de langues slaves, qu'elle admire et qui a été brutalement chassé de l'université pour ses opinions communistes, accroît son désarroi.

Sur les conseils de son amie Lizzie, assistante du psychologue et chirologue Julius Spier, elle consulte ce thérapeute qui a fui l’Allemagne nazie, et propose une approche originale fondée sur l’analyse de la paume des mains. Leur rencontre va bouleverser leur vie.

Résumé des épisodes

Cette mini-série se compose de six épisodes qui seront diffusés sur deux soirées. Les trois premiers épisodes seront diffusés jeudi 21 mai 2026 à partir de 20:55.

Épisode 1

En proie à un mal-être persistant, Etty, sur les conseils de son amie Lizzie, consulte le psychologue et chirologue Julius Spier.

Épisode 2

En visite chez ses parents à Deventer, la ville où elle a grandi à une centaine de kilomètres d'Amsterdam, Etty apprend la fugue de son frère Mischa, un jeune virtuose du piano, psychologiquement fragile. Après l'avoir retrouvée, elle lui propose de lui présenter le docteur Spier, dissimulant mal son propre désir de revoir ce dernier. C'est l'occasion d'une confrontation désagréable avec le psychologue, puis d'un nouvel échange où il la pousse dans ses retranchements, avant de lui proposer de poursuivre sans lui son chemin thérapeutique...

Épisode 3

Invitée à enregistrer et commenter des extraits de son journal intime par son ami Klaas Smelik, homme de radio et écrivain communiste, Etty en poursuit la lecture. Flashback : du jour au lendemain, les juifs se voient proscrits de la plupart des lieux publics, et Etty découvre qu'elle n'a plus le droit d'étudier à l'université. Apprenant que Spier est convoqué à la Gestapo comme tous les étrangers juifs résidant à Amsterdam, elle s'y rend pour l'aider. À l'issue de cette épreuve, Julius se confie sur sa condition d'exilé et lui propose de remplacer Lizzie comme assistante à son cabinet. Jaloux et inquiet, Han, le logeur et amant d'Etty, l'enjoint de penser à sa propre sécurité...

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 28 mai 2026 à partir de 20:55 sur Arte.