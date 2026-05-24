"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 mai 2026 sur France 3

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".
Lundi 25 mai 2026 • Épisode 1929
Tandis que Muriel met la pression à Charles, Margot réalise qu’elle s’est peut-être trompée sur son client.
Mardi 26 mai 2026 • Épisodes 1930
Noura pense avoir compris ce que Salomé lui cache. Quant à Claudine, elle est prête à tout pour aider Jérémy.
Mercredi 27 mai 2026 • Épisode 1931
Alors que Clara décide de donner un coup de main à Salomé, la relation Becker et Claudine prend une nouvelle tournure.
Jeudi 28 mai 2026 • Épisode 1932
Claudine se décide à dire la vérité à Sabine. De son côté, Alexis a un coup de foudre.
Vendredi 29 mai 2026 • Épisode 1933
Eve ne raconte pas tout à Manu à propos de ses cours en prison. Quant à Claudine, elle regrette son histoire avec Becker.