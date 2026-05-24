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"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 mai 2026 sur France 3

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 24 mai 2026 66
"Un si grand soleil", les résumés des épisodes diffusés du 25 au 29 mai 2026 sur France 3

Que va-t-il se passer cette semaine dans les prochains épisodes de la série "Un si grand soleil" diffusée à 20:40 sur France 3 ? Voici les résumés des épisodes du 25 au 29 mai 2026.

Romance, comédie, thriller, enquête policière et sujets de sociétés façonnent quotidiennement les destins des personnages attachants et singuliers de la série "Un si grand soleil".

Lundi 25 mai 2026Épisode 1929

Tandis que Muriel met la pression à Charles, Margot réalise qu’elle s’est peut-être trompée sur son client.

Mardi 26 mai 2026Épisodes 1930

Noura pense avoir compris ce que Salomé lui cache. Quant à Claudine, elle est prête à tout pour aider Jérémy.

Mercredi 27 mai 2026Épisode 1931

Alors que Clara décide de donner un coup de main à Salomé, la relation Becker et Claudine prend une nouvelle tournure.

Jeudi 28 mai 2026 Épisode 1932

Claudine se décide à dire la vérité à Sabine. De son côté, Alexis a un coup de foudre.

Vendredi 29 mai 2026 Épisode 1933

Eve ne raconte pas tout à Manu à propos de ses cours en prison. Quant à Claudine, elle regrette son histoire avec Becker.

Dernière modification le dimanche, 24 mai 2026 00:06
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