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"NCIS" saison 23, résumé de l'épisode diffusé sur M6 samedi 30 mai 2026

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 211
"NCIS" saison 23, résumé de l'épisode diffusé sur M6 samedi 30 mai 2026

Samedi 30 mai 2026 à 21:10, M6 vous proposera de découvrir un nouvel épisode inédit de la 23ème saison de la série "NCIS".

Dans cette 23ème saison inédite, l'équipe du NCIS fait face à des défis personnels et professionnels, tels que la tragédie familiale de Parker, mais aussi une course pour arrêter un fugitif, des affaires de chantage, de sauvetages sous couverture et de sociétés secrètes...

Une fois de plus, l’équipe devra maintenir son unité malgré les tensions et autres événements qui impacteront chacun d’entre eux.

L’agent Alden Parker (Gary Cole) est toujours hanté par la mort de son père survenue à la fin de la saison précédente. Tourmenté, il part à la recherche de Carla Marino (Rebecca De Mornay), une dangereuse cheffe de la mafia qu’il tient pour responsable de cette tragédie. Mais sa quête de vengeance pourrait bien le pousser aux limites du droit et de la raison...

Cette 23ème saison se compose de 20 épisodes de 52 minutes.

Épisode 23x03 Une nuit d'enfer

La mort d'un sous-officier liée à un chantage sexuel mène les agents à travailler avec l'équipe de nuit et l'agent Dale Sawyer, qui travaillent sur des affaires de chantage similaires.

Torres est exposé à un danger au cours des investigations, tandis que Knight se voit proposer une formation d'élite au NCIS.

Dernière modification le jeudi, 28 mai 2026 12:02
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