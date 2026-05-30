Les résumés de "Plus belle la vie" du 1er au 5 juin 2026 sur TF1, voici qui se passer cette semaine...

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Plus belle la vie, encore plus belle" diffusée à 13:50 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 juin 2026.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 1er juin 2026 • Épisode 595

Baptiste est confronté à un dilemme en tant que père. De son côté, Zoé s'interroge sur son avenir et s'en confie à un proche. Quant à Jules et Aya, ils font face à des obstacles inattendus : serait-ce une malédiction ?

Mardi 2 juin 2026 • Épisode 596

Déterminé, Baptiste est prêt à employer la méthode forte. A l'approche des vacances, un drame laisse Vadim sous le choc. Se confiant à Ariane, Boher s'inquiète du changement d'attitude d'une personne qu'il aime.

Mercredi 3 juin 2026 • Épisode 597

Au Mistral, les tensions montent et chacun est contraint de choisir son camp. Dans sa nouvelle idylle, Laura va de découverte en découverte. De son côté, Barbara doit se confronter à un sujet sensible.

Jeudi 4 juin 2026 • Épisode 598

Une inquiétante disparition dans le quartier du Mistral mobilise les policiers et la famille. Une rencontre amène Yolande à se lancer un nouveau défi. En parallèle, Vadim reçoit un courrier qui vient rebattre les cartes.

Vendredi 5 juin 2026 • Épisode 599

Malgré les désaccords, Baptiste serait-il prêt à se sacrifier ? Les paroles de Noémie poussent Vadim à se remettre en question. Louis, quant à lui, espère avoir trouvé une réponse à son problème.