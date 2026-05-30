Les résumés de "Ici tout commence" du 1er au 5 juin 2026 sur TF1

Que va-t-il se passer cette semaine dans la série "Ici tout commence" diffusée à 18:30 sur TF1 ? Voici les résumés des épisodes diffusés du 1er au 5 juin 2026.

L'histoire d'Ici tout commence se déroule dans l'institut de gastronomie Auguste Armand, une prestigieuse école culinaire située en Camargue. La série suit la vie des élèves, des professeurs et du personnel de l'institut.

Lundi 1er juin 2026 • Épisode 1448

Fleur tente de convaincre Lionel, par tous les moyens. Amère, Bianca se venge d'Andréa à L'hôtel Jourdain. À L'atelier, Ferdinand surprend Billie.

Mardi 2 juin 2026 • Épisode 1449

A L'institut, Fleur prend son courage à deux mains. A L'hôtel Jourdain, Andréa et Bianca font face à un client... à huit pattes. Face à Billie et Tom, Ferdinand fait ses preuves.

Mercredi 3 juin 2026 • Épisode 1450

À L'institut, le chef Péniac fait son chevalier blanc. Le frère de César montre deux visages. À la course au restaurant éphémère, Tom attend ses rivaux au tournant...

Jeudi 4 juin 2026 • Épisode 1451

Acculée, Fleur s'isole de tous. En mode "prouveur", Gary s'invente une vie. Pour arriver à ses fins, Julia use de ses charmes.

Vendredi 5 juin 2026 • Épisode 1452

Inquiètes, Claire et Olivia fouillent dans le passé du chef Péniac. Face aux insécurités de Coline, César réagit. En cours, Gary est l'arroseur arrosé.